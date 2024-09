(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 *Europa. Iaia ( FdI), ossigeno per gli agricoltori*

“Ben venga la boccata di ossigeno che arriva dalla Commissione Europea per i nostri agricoltori. Potranno infatti, ricevere un cospicuo anticipo sui fondi Pac e dunque far fronte ai costi sostenuti, anche abbastanza elevati per via dei cambiamenti climatici.

Le aziende agricole, come rimarcano le associazioni di categoria, hanno bisogno di liquidità. Perciò, è positivo che dal 16 ottobre, potranno ricevere fino al 70% dei pagamenti diretti in anticipo, rispetto all’attuale 50%, mentre gli anticipi per interventi basati su superficie e animali del Fondo di sviluppo rurale potranno arrivare fino all’85%, superando il limite del 75% attuale. Questa è l’Europa che vogliamo e che stiamo costruendo, più vicina ai cittadini e alle loro esigenze “.

*Così on. Dario Iaia, deputato FdI/Presidente provinciale FdI Taranto*