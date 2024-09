(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

AUTO INCENDIATA AL CORVIALE, ROCCA:

«SOLIDARIETÀ A VALLATI PER SFREGIO VERGOGNOSO E INSENSATO»

Roma, 14 settembre 2024 – «Esprimo, a nome della Giunta regionale del Lazio, la solidarietà a Massimo Vallati, promotore delle attività di ‘calcio sociale’ nel quartiere del Corviale, per lo sfregio vergognoso e insensato dell’incendio della sua auto. Gesti come questi non fermeranno chi, come lui, con la sua attività si fa promotore di legalità in una zona difficile della Capitale. La Regione Lazio, dal canto suo, è impegnata nella riqualificazione di molti stabili e non mancherà di fornire un costante supporto a tutte le iniziative in favore della legalità”.

Lo dichiara Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio.