Aun 14 settembre 2024 (pag 1 +link foto e video)

Umbria Cinema: al via a Todi la IV edizione

A Margherita Buy il Premio Gigi Proietti e a Emanuela

Fanelli il Premio Città di Todi, Claudia Gerini sul palco

con lo spettacolo dedicato a Franco Califano

(aun) – Todi 14 set. 024 – Ha preso il via la IV edizione

di Umbria Cinema, il Festival che sta animando le piazze

di Todi in questi giorni e fino a domani 15 settembre

2024.

L’iniziativa è promossa da Regione Umbria, dal Comune di

Todi, con direttore artistico il regista Paolo Genovese,

presidente della Umbria Film Commission.

Sul palco del Teatro Comunale, che ha sostituito per una

sera Piazza del Popolo causa meteo, hanno salutato il

pubblico presente, insieme al direttore Genovese,

l’assessore alla Cultura e Turismo della Regione Umbria,

Paola Agabiti, e il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano.

Durante la serata, condotta da Gabriella Germani, il

prestigioso Premio Gigi Proietti è stato consegnato a

Margherita Buy.

L’attrice, intervistata sul palco dal giornalista

Alessandro Ferrucci, ha parlato della sua recente

esperienza come regista per il film “Volare” e ha

ripercorso divertenti aneddoti della sua incredibile e

pluripremiata carriera.

La serata è continuata con una seconda premiazione:

Emanuela Fanelli ha ricevuto dalle mani del sindaco il

Premio Città di Todi. L’attrice, due volte premio David

di Donatello (Siccità, C’è ancora domani), ha ripercorso

insieme alla giornalista Claudia Catalli i suoi esordi, e

parlato della sua poliedrica carriera che l’ha portata in

poco tempo ed essere uno dei nuovi volti più amati e

richiesti del nostro cinema.

Claudia Gerini, che ha portato sul palco lo spettacolo

“Qualche Estate fa. Vita, Poesia e Musica di Franco

Califano”.

Insieme alla band Solis String Quartet l’attrice ha reso

omaggio al grande cantautore e, tra recitazione e canto,

ha dato voce e volto ai vari personaggi femminili che le

canzoni di Califano hanno reso indimenticabili.

Nella giornata di apertura è stata inoltre inaugurata,

sotto i voltoni del Palazzo Comunale di Piazza del

Popolo, la mostra fotografica dell’artista Adolfo Franzò

dal titolo “ATTORE&ATTRICE – Il Cinema Ritratto al

Maschile&Femminile”, che ritrae decine di star nazionali

e internazionali.

La Mostra sarà visibile gratuitamente al pubblico di

Umbria Cinema 2024 durante i giorni del Festival.

