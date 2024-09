(ARC) Territorio: Amirante, Pn va in direzione giusta con nuovo Playground

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 L’assessore alla cerimonia di inaugurazione dell’area

polifunzionale

Trieste, 14 set – “Il lavoro fatto dal Comune di Pordenone con

la realizzazione di quest’opera va nella direzione giusta, quella

di creare dei punti di aggregazione per i giovani e per i

cittadini di grande valore sociale”.

Lo ha detto oggi a Pordenone l’assessore regionale alle

Infrastrutture e territorio Cristina Amirante in occasione della

cerimonia di inaugurazione dell’area polifunzionale per attivit?

sportive ‘Playground’ di via Tramontana.

“L’Amministrazione regionale – ha sottolineato l’assessore –

sostiene i progetti di rigenerazione urbana finalizzati a

rappresentare una visione del territorio. L’obiettivo, anche

grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

? che i piani e i programmi dei Comuni si trasformino in realt?

migliorando la vita dei cittadini”.

Come ha poi spiegato l’esponente della Giunta regionale, i

giovani sono quelli che hanno subito di pi? le restrizioni della

pandemia e quindi gli spazi attrezzati all’aperto sono una

risposta importante, anche come un’opportunit? per non essere

sempre connessi ai social e alla tecnologia.

“? strategico – ha aggiunto concludendo Amirante – che quest’area

sia collegata a diversi plessi scolastici, a un parco urbano e

altre strutture sportive, perch? anche in questo modo, integrando

questi spazi, si creano i migliori presupposti per offrire ai

giovani delle opportunit? di socializzazione e di pratica

sportiva che li allontanano dai pericoli e dai rischi della

strada”.

ARC/GG/ma

141454 SET 24