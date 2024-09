(ACON) CARNIA LIBERA. BORDIN: DEMOCRAZIA FRUTTO DI SACRIFICIO E IMPEGNO / 1

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 Presidente Cr Fvg con Mattarella ad Ampezzo per cerimonia

anniversario della piccola repubblica

(ACON) Ampezzo (Ud), 14 set – “La democrazia di cui possiamo

godere oggi non ? un valore da dare per scontato, ma il frutto

del sacrificio e dell’impegno di tanti uomini e donne”. ? questa

la riflessione di Mauro Bordin, presidente del Consiglio

regionale, a margine della celebrazione degli ottant’anni della

Zona libera della Carnia, oggi ad Ampezzo.

Un anniversario nobilitato dalla presenza del presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla cerimonia

pubblica nella piazza del comune friulano, al tempo capoluogo di

quella piccola repubblica che per quattro mesi garant? a una

fetta della Carnia una sorta di Liberazione anticipata.

“In questa giornata – ha aggiunto Bordin – celebriamo la storia e

ricordiamo la tenacia del popolo friulano, che anche in quel

periodo tenebroso dimostr? grande amore per la libert?,

combattendo con impegno e passione contro la dittatura”.

? proprio questa storia peculiare ad attirare ancora oggi

l’interesse delle istituzioni civili e religiose, come confermano

le frequenti visite di questi anni in Friuli Venezia Giulia da

parte del Capo dello Stato, e anche il recente passaggio a

Trieste di Papa Francesco. “Visite che ci rendono particolarmente

orgogliosi – commenta ancora Bordin -: a nome di tutto il

Consiglio vorrei ringraziare il presidente Mattarella di questa

attenzione che riserva alla nostra regione, in un anno che per

noi ? stato davvero speciale”.

Alla cerimonia di Ampezzo hanno partecipato moltissimi sindaci

con la fascia tricolore. Accanto a loro anche i consiglieri

regionali Stefano Mazzolini, vicepresidente del Cr Fvg, Massimo

Mentil, Manuele Ferrari, Furio Honsell, Serena Pellegrino,

Massimo Moretuzzo, Manuela Celotti e Massimiliano Pozzo. Presenti

anche il ministro Luca Ciriani, il viceministro Vannia Gava, la

sottosegretaria Sandra Savino e i parlamentari Walter Rizzetto,

Debora Serracchiani e Graziano Pizzimenti.

