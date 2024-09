(ACON) AUTONOMIA DIFFERENZIATA. MORETUZZO (PAT-CIV): LEGGE SBAGLIATA

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 (ACON) Trieste, 14 set – “La legge Calderoli non ? l’annuncio di

una nuova stagione regionalista. E, per il Friuli Venezia Giulia,

i termini in cui si sta sviluppando il dibattito, rappresentano

il rischio concreto di indebolire e compromettere la nostra

specialit?. Per questo, esprimiamo il nostro giudizio negativo su

una norma che ? pi? un ‘oggetto di scambio’ all’interno della

Maggioranza di Centrodestra, una marchetta fatta da Fratelli

d’Italia alla Lega per sdoganare la riforma in senso

presidenzialista dello Stato, vero obiettivo del Governo Meloni”.

Lo afferma in una nota, il capogruppo del Patto per l’Autonomia-

Civica Fvg, Massimo Moretuzzo, a margine dell’incontro,

organizzato dal Gruppo consiliare in questione ieri a Udine e che

ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e di diversi

rappresentanti delle istituzioni comunali e regionali.

“La legge Calderoli – ribadisce Moretuzzo – ? la principale

garanzia che una vera riforma in senso federale dello Stato non

sar? mai portata a termine da chi sta al Governo. La prova sta

nel fatto che per il raggiungimento dei Lep (livelli essenziali

delle prestazioni), posto che vi si arrivi, non sono state

previste risorse aggiuntive a quelle che oggi vengono utilizzate

dallo Stato”.

“La norma ? inapplicabile – evidenzia ancora il capogruppo del

Patto – e il dibattito che si sta sviluppando in seguito

all’approvazione della legge Calderoli, che vorrebbe avviare a

realizzare la previsione costituzionale delle Autonomie regionali

differenziate, e alla successiva richiesta del referendum

abrogativo, sta andando in una direzione preoccupante”.

“C’? da chiedersi – aggiunge Moretuzzo – se alla nostra

specialit? crea pi? danno la confusione della legge Calderoli o

le sollecitazioni centraliste che si leggono in alcuni degli

slogan referendari e che inevitabilmente spingono l’opinione

pubblica a diventare nemica delle specialit? regionali, gi? oggi

vissute come situazioni di ingiustificato privilegio in larga

parte dell’Italia”.

Riflessioni condivise anche da Lorenzo Dellai, gi? presidente

della Provincia autonoma di Trento, intervenuto all’incontro,

insieme a Riccardo Laterza, capogruppo in Consiglio Comunale di

Adesso Trieste.

“Meno ci facciamo coinvolgere in questa contesa tutta

politicistica e romana che rischia di travolgere l’ordinamento

regionalista e autonomista, uno dei principi fondamentali della

nostra Costituzione, meglio ?. La disfida – dicono – in atto crea

ostilit? verso le Regioni speciali, ma mortifica anche quelle

forze positive e sane del sud che vorrebbero applicare un

principio di autogoverno responsabile. Male fanno quelle Regioni

speciali a volersi agganciare al carro dell’Autonomia

differenziata per potenziare le loro competenze. E’ un errore

micidiale: non possono rinunciare al rapporto bilaterale e

pattizio con lo Stato. Dovrebbero piuttosto ripensarsi,

rilanciare il loro ruolo, sperimentare”.

“Le Regioni speciali del nord – chiariscono i relatori

dell’evento – possono affrontare la grande partita dei rapporti

transfrontalieri per la costruzione di Regioni davvero europee.

Sarebbe un contributo importante non solo ai nostri territori, ma

anche alla crescita di una idea pi? solidale e condivisa di

Europa. In questa fase storica lo Stato si ? dimostrato

insufficiente per garantire l’uguaglianza sostanziale e la

riduzione dei divari territoriali”.

“Serve pi? autonomia – evidenziano ancora – intesa come

autogoverno democratico delle comunit? locali, che si saldi con

meccanismi di solidariet? e partecipazione, creando spazi di

autogoverno a livello locale e di vera sovranit? popolare a

livello europeo. Di fronte a un processo di ripiegamento sul

centralismo, di accentramento del potere, che si osserva a

livello statale e regionale, ? necessario rimettere al centro

della discussione il tema dell’Autonomia intesa sia come

strumento politico e istituzionale per fare le cose, sia come

fine e valore ultimo.

“Le nuove forme di Autonomia – proseguono – non possono che

andare di pari passo con una integrazione solidale a livello

continentale sul piano delle politiche redistributive, della

normativa sul lavoro, delle politiche industriali sui settori

strategici, e di altre policies oggi delegate ai singoli Stati.

Solo cos? si pu? conciliare un governo della prossimit? attento

alle proprie necessit? e rispettoso delle proprie peculiarit?

storiche, culturali ed economiche, con l’abbattimento delle tante

disuguaglianze che si osservano anche in Europa”.

“Per la nostra comunit? regionale – conclude Moretuzzo

raccogliendo l’invito di Dellai a fare rete tra Regioni speciali

alpine e transfrontaliere – ? tempo di abbandonare le

sirene’foreste’ e di concentrarci su come possiamo, di nuovo,

essere protagonisti del nostro futuro, rivendicando le competenze

e le responsabilit? che ci competono”.

