(ACON) ALPINI. BORDIN : CINQUANT’ANNI DI IMPEGNO E SACRIFI PER SEZIONE VIRCO

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 (ACON) Bertiolo, 14 sett – “Per gli alpini niente ? impossibile”.

A parlare con orgoglio ? stato l’attuale capogruppo della sezione

degli alpini di Virco, Flaviano Schiavo, in occasione del

cinquantesimo di fondazione, a cui non ? mancato il saluto del

Consiglio regionale attraverso le parole del suo presidente,

Mauro Bordin, quello della sindaca Eleonora Viscardis e del

presidente Ana di Udine, Mario Ermacora.

Dopo l’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro in

piazza del Popolo ? stato inaugurato il cippo a memoria degli

alpini caduti di tutte le guerre.

“Cinquant’anni di impegno, spirito di sacrificio e dedizione,

sono stati portati avanti con l’inconfondibile tenacia che

contraddistingue gli alpini”, ? stato il commento del presidente

Bordin sottolineando che “le sezioni degli alpini sono state in

questi anni un punto di riferimento per le comunit? grazie al

loro costante supporto nelle iniziative solidali e di

volontariato a favore del territorio e delle persone in

difficolt?. Grazie di cuore a tutti gli alpini della sezione di

Virco, passati e presenti, per l’esempio di unit? e servizio che

ci hanno donato”.

Per Bordin, il Consiglio regionale del Fvg “? sempre accanto ai

gruppi alpini che incarnano per i friulani lo spirito del

coraggio, della solidariet? e del sacrificio, distinguendosi per

il loro impegno nelle operazioni di soccorso durante le calamit?

naturali: basti ricordare l’impegno durante il terremoto del ’76

o durante la recente pandemia. Gli alpini sono sempre pronti ad

aiutare con generosit? e umilt? chi ha bisogno”.

“L’augurio per questo traguardo speciale – ha concluso il massimo

esponente dell’Assemblea legislativa durante la consegna del

sigillo del Cr al capogruppo della sezione di Virco – ? di

proseguire con il medesimo entusiasmo e il medesimo spirito verso

nuovi orizzonti, soprattutto riuscendo a coinvolgere le nuove

generazioni”.

