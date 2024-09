Revoca ordinanza

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 Revocata l’ordinanza di divieto di balneazione alla Marina di Scarlino e

alla Polveriera

Le analisi di Arpat sono nei parametri di legge: si attendono i dati delle

acque delle cale

Venerdì 13 settembre il Comune di Scarlino ha revocato il divieto di

balneazione nelle zone della Marina di Scarlino e della Polveriera. «I

risultati delle analisi di Arpat sono arrivati questa mattina – spiega il

sindaco Francesca Travison –: i dati sono positivi quindi revochiamo

l’ordinanza che, ricordo, è stata emessa in via cautelativa a seguito dei

temporali di domenica sera. Adesso attendiamo i dati delle acque del Parco

delle costiere che dovrebbero arrivare sabato 14 settembre».

Comune di Scarlino

COMUNE DI SCARLINO

Via Martiri d’Istia, 1

58020 – Scarlino (GR)

“Rispetta l’ambiente: non stampare questa e-mail se non ti è veramente necessario”.

AVVISO DI RISERVATEZZA