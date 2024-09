(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 Puglia, Nocco (FdI): appalti della Regione alla Emiliano srl sono scandalosi

“Le notizie che piovono dalla Regione Puglia sono scandalose. Il Consiglio regionale pugliese ha dato il via libera nei mesi scorsi ad un appalto per l’area ristoro e per l’area della biblioteca, da oltre 41mila euro, in favore della Emiliano srl di proprietà dei fratelli del governatore della Regione. La reazione del presidente Emiliano ha scaturito ancor più scalpore: ‘Non sapevo nulla’. Appalti per migliaia di euro a sua insaputa: la toppa peggio del buco. Il conflitto di interessi è però palese e preoccupa”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Maria Nocco, componente della commissione Bilancio di Palazzo Madama.

