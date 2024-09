(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 Liguria, Bonafoni (Pd): patteggiamento conferma ‘sistema Toti’

“Il patteggiamento dell’ex presidente della Liguria Giovanni Toti con la procura conferma un modo di fare politica e una oggettiva ammissione di responsabilità, oltreché la giustezza della nostra richiesta di dimissioni per fermare un ‘sistema’ che non deve più riprodursi. Alla clamorosa mossa di Toti si aggiunge un giudizio per noi inappellabile sul malgoverno di questi anni in Liguria. Per questo è tempo di restituire la regione ai suoi cittadini e al bene comune”.

Così in una nota la coordinatrice della segreteria nazionale del Pd, Marta Bonafoni