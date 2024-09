(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 Nota Stampa

Itinerari tattiili guidati al Museo di Torcello: da domani sabato 14 settembre 4 appuntamenti fino al 19 ottobre

La Città metropolitana di Venezia e San Servolo srl con l’obiettivo di aumentare l’accessibilità al patrimonio museale dell’isola di Torcello propongono una nuova esperienza di visita dedicata in particolare e con priorità alle persone con disabilità visiva e loro accompagnatori, ma aperta anche al pubblico generico.

Prende così il via sabato 14 settembre un ciclo di quattro appuntamenti dedicati all’esplorazione tattile di alcuni selezionati e significativi reperti della collezione esposta, accompagnati dalla narrazione e dalla guida della dott.ssa Francesca Farroni Gallo esperta di accessibilità e linguaggi adattativi.

I quattro appuntamenti, fruibili anche singolarmente, prevedono un inquadramento generale seguito dall’esplorazione tattile di specifiche sezioni o tipologie di reperti ed opere del Museo di Torcello. Durata della visita massimo 2 ore.

sabato 14 settembre ore 11.00 PRIMO CON-TATTO

Illustrazione degli edifici museali e della piazza di Torcello (con mappa tattile) ed esplorazione tattile guidata degli stemmi in pietra di nobili e podestà torcellani esposti nel lapidario esterno tra il Palazzo dell’Archivio e il Palazzo del Consiglio.

sabato 5 ottobre ore 11.00 ACCAREZZARE IL TEMPO

Un percorso tra le statue greco-romane del Museo di Torcello: corpi e teste dell’antichità da accarezzare e riconoscere.

Sabato 12 ottobre ore 11.00 VOLTI PARLANTI

La memoria degli affetti e delle relazioni familiari nei volti e nelle iscrizioni delle stele funerarie romane.

Sabato 19 ottobre ore 11.00 LE FORME NELLA PIETRA

Alla scoperta delle forme decorative geometriche, animali e vegetali che popolano i frammenti dell’architettura tardoantica veneziana.

Per raggiungere Torcello: trasporto pubblico locale ACTV Linea 12: da Fondamente Nóve a Burano e Linea 9 da Burano a Torcello.

Si consiglia: Linea 12 da Fondamente Nóve alle ore 9.40 e Linea 9 da Burano alle ore 10.30

Per Informazioni sul Museo e sulle attività che vi si svolgono: