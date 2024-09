Info – Comunicato stampa “Ragazzi On The Road”

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 Comunicato stampa

“Unasca On the Road” a Jesolo

Controlli notturni con la Polizia Locale per contrastare l’incidentalità

Jesolo 12-09-2024 – Il progetto educativo “On the Road” sbarca in Veneto grazie alla collaborazione del Comune di Jesolo e di UNASCA con l’omonima associazione. Una settimana di attività nella città turistica che vede il coinvolgimento di 6 giovani over 16 anni, che a partire da lunedì 9 settembre hanno iniziato un percorso di prevenzione e sicurezza affiancando su reali turni di servizio gli agenti e gli operatori della Polizia Locale del Comando di Jesolo, della Croce Verde di Cavallino Treporti e del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Jesolo, che si concluderà domenica 15 settembre.

Giornate intense e ricche di esperienze con turni a partire dalle 7:00 del mattino, ma anche nelle fasce orarie pomeridiana e notturna, così come è avvenuto mercoledì 11 settembre nel corso della “Notte On the Road” di controlli su strada, preceduta da un momento di restituzione delle esperienze da parte dei partecipanti sulle attività svolte nella prima parte della loro esperienza “Unasca On the Road”.

Alcune delle dichiarazioni dei ragazzi.

“Bisogna vivere la realtà per poterla capire. Questa esperienza è davvero produttiva perché fa capire come funziona il mondo, lo fa vedere un punto di vista diverso. Il personale della Polizia Locale è stato gentile e mi ha spiegato tutte le situazioni che abbiamo affrontato” Simone, 17 anni.

“Ho preso parte al progetto perché l’ho vista come un’opportunità di ampliare il mio bagaglio culturale, capire e imparare cose nuove. L’esperienza in centrale operativa è stata davvero molto intensa, soprattutto ascoltare le chiamate che arrivano. Tutti i ragazzi dovrebbero sperimentarlo per capire ciò che li circonda!” Vittoria, 17 anni.

“Affiancando gli agenti ho capito l’importanza della rapidità di risposta e di intervento. Ho visto quanto impegno e attenzione c’è dietro alla gestione delle emergenze” Anna, 17 anni.

“Il primo turno in strada mi ha coinvolta così tanto, che ho scelto di rimanere in servizio anche in quello successivo. È stato stancante, c’è tanto lavoro per la Polizia Locale” Vanessa, 16 anni.

Presenti al momento istituzionale, tenutosi presso il Comune di Jesolo, il Sindaco Christofer De Zotti, il Presidente del Consiglio comunale e Consigliere regionale Lucas Pavanetto, il Consigliere comunale Alessandra Pasqual, il Comandante della Polizia Locale Claudio Vanin e la Vice Comandante Nicoletta Senigaglia, mentre per l’associazione socio educativa Ragazzi On the Road il Presidente Egidio Provenzi ed il Vicepresidente e fondatore dell’iniziativa Alessandro Invernici, affiancati dal resto della direzione e dell’equipe educativa. A rappresentare la segreteria nazionale di Unasca Emilio Patella, insieme al promotore del progetto a livello locale Manuel Nardin. Presenti anche i rappresentanti della Croce Verde di Cavallino Treporti e dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Jesolo, a cui saranno deputate le attività esperienziali nel corso del weekend.

“Il mese scorso il nostro format educativo di sensibilizzazione ai rischi e prevenzione delle morti sulla strada è approdato a Rimini in occasione del Meeting per l’amicizia fra i popoli con un’edizione pilota aperta ai ragazzi di tutta Italia. La determinazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a sostenere l’iniziativa, insieme alla partecipazione sul campo dei Ministri Salvini e Piantedosi, sono per noi motivo di grande orgoglio e ci spronano a estendere questo modello a quanti più ragazzi e ragazze in tutto il Paese. Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Jesolo, città apripista per la Regione Veneto, per la fiducia nei confronti dell’iniziativa, che oggi più che mai raggiunge una dimensione di portata nazionale. Ci auguriamo che questi ragazzi possano diventare testimonial tra i loro coetanei del grande lavoro delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale e di tutta la catena operativa dell’emergenza-urgenza, e che questo contribuisca alla riduzione delle morti sulla strada, ancora oggi prima causa di morte tra i giovani” ha affermato Egidio Provenzi.