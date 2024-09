Cs – Lazio: Mattia (Pd), Consiglio fermo perché Rocca sotto ricatto destra

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 Cordiali saluti,

Ufficio Stampa Cons. Eleonora Mattia

*Comunicato stampa*

Lazio: Mattia (Pd), Consiglio fermo perché Rocca sotto ricatto destra

Basta stallo per un pugno di poltrone

“E’ assurdo che il presidente della Regione Lazio, Rocca, sia sotto ricatto

della sua stessa maggioranza di destra per un pugno di poltrone. Uno stallo

che da mesi sta costringendo all’immobilismo l’attività del Consiglio

regionale: siamo ormai a metà settembre e ad oggi ancora non è stata

convocata la prima seduta d’aula dalla ripresa delle attività dopo la pausa

estiva, nonostante siano in attesa di essere discussi provvedimenti

fondamentali come il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), con

cui bisogna decidere come investire al meglio i soldi pubblici per dare

risposte concrete alle cittadine e ai cittadini del Lazio su questioni

urgenti come: la sanità pubblica, i trasporti, la sicurezza sul lavoro, il

diritto allo studio, la tutela della legalità, le politiche per le donne e

le pari opportunità, i servizi per le bambine e bambini e per i più

fragili. E’ urgente un atto di responsabilità per onorare al meglio il

mandato elettorale che tutti noi siamo tenuti a svolgere”. Così la

consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.

Roma, 13 settembre 2024