COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATI DI VENERDI 13 SETTEMBRE

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, DALL' 11 SETTEMBRE NE HANNO USUFRUITO QUASI MILLE BAMBINI.

“IL COMUNE HA MESSO A DISPOSIZIONE IL SERVIZIO PER LA PRIMA VOLTA SIN DAL PRIMO GIORNO, OGNI ISTITUTO POI HA DECISO LIBERAMENTE PER L'AVVIO” AFFERMA L'ASSESSORE ALLE POLITICHE EDUCATIVE, ANTONELLA ANDREOLI.

Quasi un terzo degli alunni hanno usufruito del pasto il primo giorno di scuola. Sono stati infatti 928 tra bambini e ragazzi ad avvalersi del servizio mensa che l'Amministrazione comunale ha messo a disposizione già dall'11 settembre primo giorno di scuola.

“Il Comune, come già spiegato, ha voluto quest'anno per la prima volta mettere a disposizione di tutte le scuole il servizio mensa lasciando liberi gli Istituti scolastici di organizzarsi come meglio ritenevano opportuno per l'avvio delle mense anche in base alle esigenze e personale disponibile – precisa l'assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli che ieri mattina ha effettuato un sopralluogo nelle mense scolastiche per verficare l'andamento del servizio (foto) -. Gli iscritti alla mensa scolastica sono quest'anno circa 3100; quindi hanno usufruito del pranzo il primo giorno circa un terzo del totale, tenendo presente, però che nel numero complessivo sono presenti anche numerosi bambini delle scuole d'infanzia che i primi giorni escono alle 12.00 senza pranzo perchè si svolge l'inserimento e che potenzialmente, invece, avrebbero potuto usufruire della mensa già dal primo giorno. Comunque tutte le rimanenti scuole avranno il servizio mensa attivo dal 16 settembre”.

IL servizio mensa ha preso avvio l’11 settembre nelle scuole: infanzia Acquario, infanzia Freud, infanzia Casa dei Bambini, primaria a tempo pieno Montessori, primaria a tempo prolungato Mercantini, infanzia Tombari, Infanzia Manzotti, infanzia Peter Pan, primaria a tempo pieno Socciarelli, infanzia Pinocchio, infanzia Aspio, infanzia La Giostra, primaria a tempo prolungato Collodi, primaria a tempo pieno Faiani.

La mensa prenderà avvio il 16 settembre in scuole: infanzia Verne, infanzia Garibaldi, primaria a tempo prolungato Antognini, infanzia XXV Aprile (via Buonarroti), infanzia Ulisse, infanzia La Ginestra, infanzia La Gabbianella, primaria a tempo pieno Rodari, infanzia Primavera, infanzia Aporti, primaria a tempo pieno Marinelli, primaria a tempo pieno Elia, infanzia Regina Margherita (presso Elia), infanzia Gramsci presso Anna Frank, infanzia Gramsci, infanzia Redipuglia, infanzia Mazzini, infanzia Piaget, primaria tempo prolungato e tempo pieno De Amicis, infanzia Piaget presso primaria De Amicis, infanzia Varano, primaria tempo pieno e prolungato Maggini, infanzia Sabin, infanzia Verbena, infanzia Fantasia, primaria tempo pieno Don Milani, primaria tempo piano Dante Alighieri, infanzia La Sirenetta, infanzia Grillo Parlante, infanzia Alba Serena.