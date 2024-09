Com Stampa Unitario: “Rinnovo CCNL Uneba: lunedì 16 settembre sciopero nazionale e manifestazione regionale a Padova in via Vescovado. Alle 1030 Il PUNTO STAMPA”

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 *Comunicato Stampa*

*Sciopero Nazionale degli operatori del settore Socio-Sanitario (Contratto

Uneba): lunedì 16 settembre la manifestazione regionale a Padova. Punto

Stampa alle ore 10.30*

*Lunedì 16 settembre *è *sciopero nazionale* degli operatori del settore

socio sanitario per il rinnovo del *contratto Uneba. *

*In Veneto, la manifestazione si terrà a Padova, in Via Vescovado, a

partire dalle ore 10 con un punto stampa previsto per le 10:30* con i

rappresentanti sindacali delle tre confederazioni (Fp Cgil, Fp e Fisascat

Cisl, Uil Fpl e Uil Tucs).

Dopo 17 mesi di trattativa, e a 4 anni dalla scadenza del contratto, la

proposta fatta da Uneba al tavolo per il rinnovo del contratto è

irricevibile: 50 euro lordi di aumento sono del tutto insufficienti per

recuperare, almeno in parte, il perduto potere d’acquisto dei salari,

aumento per giunta vincolato al finanziamento pubblico.

Un’offesa alle migliaia di lavoratrici e lavoratori che operano nel settore

socio sanitario assistenziale educativo privato, prendendosi cura

quotidianamente di persone fragili.