(ARC) Sport: Anzil, grazie a Sintayehu Vissa per i valori che ci trasmette

l’atleta mezzofondista rientrata dalle Olimpiadi di Parigi con il

record olimpionico italiano assoluto

Pordenone, 13 set – “La storia di successi sportivi

internazionali, culminata nella conquista del record olimpionico

italiano assoluto sui 1500 metri, che Sintayehu Vissa ci ha

regalato alle Olimpiadi di Parigi ? la testimonianza che lo sport

pu? trasmettere ai giovani motivi di crescita e di esaltazione

dei valori universali che solo lo sport sa esprimere. Auspico che

gli esempi dei nostri campioni, come lo ? Sintayehu, siano fonte

di ispirazione ed esempio da seguire proprio per l’impegno e la

dedizione dimostrata negli anni. Allora, grazie per aver saputo

conquistare questi importanti titoli e per aver tenuto alta la

bandiera del Friuli Venezia Giulia nel mondo”.

Sono le parole espresse dal vicegovernatore del Friuli Venezia

Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil, che questa sera ha

partecipato a Pozzecco di Bertiolo all’incontro, voluto

dall’Amministrazione comunale e dall’intera comunit? per

tributare il corale omaggio e per ringraziare l’atleta Sintayehu

Vissa per i successi raggiunti alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Sintayehu Vissa, milita nell’Atletica Brugnera Friulintagli, alle

Olimpiadi di Parigi ha conquistato il record olimpionico italiano

assoluto sulla distanza dei 1.500 metri piani con il tempo di

3:58.11. Un risultato che rester? un pilastro dell’atletica

tricolore: con la firma del nuovo record italiano dei 1500 metri

dopo quasi 42 anni cade il precedente record di 3:58.65 della

leggenda Gabriella Dorio.

La ventottenne di Bertiolo, tesserata inizialmente con l’Atletica

2000 di Codroipo, ? poi passata al Gruppo Sportivo Valsugana e

infine all’Atletica Brugnera Friulintagli, societ? in cui milita

dal 2021. Attiva sostenitrice della donazione di sangue, ? la

prima iscritta all’Associazione Friulana Donatori Sangue a

partecipare alle Olimpiadi.

“I valori che Sintayehu incarna nello sport, ma anche nella vita

– ha detto il vicegovernatore – rappresentano un esempio e

possono offrire un contributo all’educazione e alla formazione

dei giovani. Passione, dedizione, sacrificio, rispetto delle

regole e dell’avversario, gioia per una vittoria e voglia di

rialzarsi dopo una sconfitta sono tutte solide fondamenta sui

quali poggiare i mattoni della vita. Sintayehu Vissa, giorno dopo

giorno, ha costruito la sua carriera di successo tra il Friuli

Venezia Giulia e gli Stati Uniti, riuscendo prima a staccare il

pass per partecipare alle Olimpiadi e poi a conquistare uno

strepitoso risultato”.

