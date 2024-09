(ARC) Agricoltura: Zannier, Oscar Green valorizza i giovani imprenditori

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 Questa sera le premiazioni da parte di Coldiretti sotto la Loggia

del Lionello a Udine

Udine, 13 sett – “Oscar Green di Coldiretti Fvg ci ricorda

ancora una volta quanto il mondo agricolo della nostra regione

sia capace di innovarsi mantenendo salde le tradizioni. Ogni

edizione di questo ormai sentito e immancabile appuntamento, ci

sorprende infatti con piacere e ci stupisce per la grande

capacit? creativa e la passione dei nostri agricoltori e

allevatori”.

Sono le parole dell’assessore alle Risorse agroalimentari,

forestali, ittiche del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier,

che questa sera ? intervenuto a Udine, negli spazi della Loggia

del Lionello, alla cerimonia di consegna dei premi “Oscar Green”

2024 tributati da Coldiretti Fvg a sei aziende innovative

dell’agricoltura della nostra regione. La cerimonia nella cornice

dei festeggiamenti di Friuli Doc.

Hanno preso parte all’evento, tra gli altri, anche il sindaco di

Udine, Alberto Felice De Toni, il presidente e il direttore

regionale di Coldiretti, rispettivamente Martin Figelj e Cesare

Magalini, e il delegato di “Giovani Impresa Coldiretti Fvg”,

Mattia Pavan, e i vertici delle Coldiretti del territorio.

Nel ringraziare Coldiretti Fvg e tutti gli intervenuti, nel suo

intervento Zannier si ? soffermato sull’importanza, fondamentale,

della produzione agricola: “un concetto che forse si ? perso nel

tempo – ha fatto notare – ma che, invece, ? pi? che mai attuale,

anche a fronte delle mutate dinamiche demografiche che

interessano il nostro e gli altri continenti del pianeta.

Produrre ? una necessit? fondamentale per l’uomo, per soddisfare

il bisogno primario dell’alimentazione. L’unico soggetto capace

di generare produzione primaria ? il mondo agricolo, dal quale

discende ogni altra attivit?: un grazie, quindi, a tutti gli

imprenditori che operano in questo strategico settore, che non

sempre hanno il riconoscimento che meritano”.

L’assessore Zannier ha premiato la giovanissima Soraya Zorzettig

di Cividale del Friuli che, con la sua impresa, entra nella

finale nazionale degli Oscar Green.

Per la categoria “Campagna Amica”, che promuove il Made in Italy

e l’agricoltura italiana, premio “Check your Farm” ad Alessio Di

Filippo, di Basiliano, che nel 2022 ha avviato il suo allevamento

produttivo. Per la categoria “Coltiviamo Insieme”, per il legame

che unisce modelli di imprese, cooperative, consorzi agrari e

start up capaci di creare reti sinergiche, premio all’azienda

agricola “La Ferula” di Francesco Feruglio di Staranzano: un

gruppo di agricoltori che ha deciso di produrre e

commercializzare il “Radicchio rosa dell’Isonzo”.

Per la categoria “Custodi d’Italia”, che mette al centro il

territorio pi? marginale e difficile, premio alla “Societ?

agricola Colombo e Tamai” di Simone Tamai e Giacomo Colombo,

attivi a Clauzetto, per un progetto che nasce dalla voglia di due

giovani diplomati di riqualificare e rivitalizzare una vecchia

malga abbandonata da tempo.

Per la categoria “Impresa digitale e sostenibile”, per un modello

di sviluppo durevole e rispettoso del pianeta attraverso l’uso di

nuove tecnologie, premio all’Azienda agricola Zorzenone Leorino”

di Leorino Zorzenone, in comune di Cividale del Friuli, che

rappresenta l’eredit? di una tradizione agricola familiare

iniziata dal nonno paterno e poi proseguita dal padre Leo negli

anni ’70.

Per la categoria “L’impresa che cresce”, che d? prestigio e

visibilit? alle imprese agricole italiane che hanno dimostrato di

saper affrontare al meglio il complesso contesto socio economico

e geopolitico, premio al “Glamping Alvearium Alturis” di Soraya

Zorzettig a Cividale del Friuli.

Per la categoria “? ancora Oscar Green”, infine, per le idee dei

giovani agricoltori che hanno partecipato nelle precedenti

edizioni che nel tempo sono stati capace di adattarle al contesto

attuale, facendole diventare l’anima delle loro imprese, premio

all'”Agribirrificio Borgo Decimo” di Nicola Fasan di Azzano

Decimo, il cui progetto ruota attorno al concetto di “sviluppo

lento”.

