ANAC, RAMPELLI (VPC-FDI): TAR BOCCIA L’AUTORITÀ

“Ancora una tegola sul Presidente Busia e sul Segretario Generale di ANAC,

dopo che il Governo, per voce del Sottosegretario On. Mantovano, aveva già

certificato plurime documentate violazioni di legge da parte dell’Autorità

anticorruzione. Il giudice amministrativo con un’ordinanza depositata ha

riconosciuto la condotta dell’ANAC “affatto conforme ai principi di

correttezza, buona fede e trasparenza che devono sempre orientare

l’attività di ogni amministrazione (e che l’ANAC ha il compito specifico di

promuovere)”. La questione riguardava la procedura di reclutamento di un

dirigente dell’Autorità mediante mobilità che presentava profili di

illegittimità. Il Tar ha condannato l’Anac al pagamento delle spese

processuali a favore del sindacato UGL Authority”.

È quanto afferma il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli

di Fratelli d’Italia.

“La questione riguarda l’omissione di atti ritenuti dal giudice

fondamentali per la difesa in giudizio del sindacato di cui i vertici hanno

pervicacemente negato l’esistenza salvo poi essere costretti a depositarli

agli atti del giudizio. La gravità del comportamento del Presidente Busia e

del Segretario Generale dell’ANAC, tenuto conto del ruolo fondamentale di

garanzia della massima trasparenza dell’azione amministrativa assegnato

all’Autorità, fa venir meno definitivamente la fiducia negli attuali

vertici dell’Anac che ne dovrebbero trarre le conseguenze del caso”.

“Mi chiedo ora – ha concluso Rampelli – chi pagherà la condanna alle spese

dell’Anac?”