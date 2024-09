(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 *ALLOGGI ACER E SPACCIO, MARCHETTI (LEGA): “LO ZIO” DEVE LASCIARE SUBITO

L’IMMOBILE A CHI NE HA BISOGNO E NON DELINQUE”*

BOLOGNA, 13 SET – “Lo zio” deve lasciare immediatamente l’immobile popolare

per lasciare spazio a chi ne ha davvero bisogno e, soprattutto, non

delinque per vivere”. Dopo l’ennesimo arresto di “Lo Zio”, il 62enne

marocchino residente in un alloggio Acer di via Marco Polo, il consigliere

regionale della Lega Daniele Marchetti interviene con fermezza.

“Al di là del nuovo arresto, mi auguro che per questo nucleo familiare

scatti la decadenza dell’alloggio, visto l’utilizzo improprio e

illegittimo. È ora di dare la casa popolare a chi realmente la merita”

attacca il consigliere.

Marchetti richiama l’attenzione sulla gestione delle assegnazioni degli

alloggi popolari, sottolineando la necessità di controlli più rigidi: “Non

possiamo permettere che le case popolari siano utilizzate per attività

criminali, mentre famiglie oneste e bisognose restano in attesa”, continua

il consigliere, citando anche altri casi di irregolarità come quello “dei

tre nuclei familiari di via Tibaldi, risultati residenti all’estero ma

ancora assegnatari di alloggi Acer”.

“Chiediamo un intervento immediato da parte delle autorità competenti” –

ribadisce Marchetti – evidenziando come “situazioni come quella di “Lo Zio”

siano un insulto a chi vive nella legalità e ha bisogno di un sostegno

concreto”.

La vicenda dell’arresto, avvenuto dopo che l’uomo aveva ripreso a spacciare

droga dalla propria abitazione nonostante fosse agli arresti domiciliari,

per Marchetti solleva ancora una volta la questione di un uso inadeguato

delle case popolari: “Le abitazioni Acer devono andare a chi ne ha davvero

bisogno, non a chi le sfrutta per attività illegali”.

