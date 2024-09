(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 Vicenza: Zanettin (FI), necessario intervenire su carenze organico sede Inps

“Rispetto alla situazione di emergenza che sta vivendo la sede INPS di Vicenza, con una grave carenza di organico che si ripercuote sui servizi all’utenza, devo purtroppo dichiararmi insoddisfatto dalla risposta del governo, o meglio dall’istruttoria predisposta dagli uffici del Ministero del Lavoro. La provincia di Vicenza è la terza in Italia per produzione industriale pro capite. Abbiamo un tessuto industriale straordinariamente fecondo, con imprese che esportano in tutto il mondo. I ritardi nella risposta amministrativa sono inaccettabili”. Così il senatore vicentino di Forza Italia Pierantonio Zanettin nel corso del sindacato ispettivo al Senato. “Nel 2020 – ha proseguito -, l’organico della sede INPS di Vicenza era di 220 persone, oggi sono 184. Per quanto riguarda i dati dell’ultimo concorso, le assegnazioni del 2023 che sono state fatte in Veneto hanno visto arrivare a Vicenza solo 48 risorse. Tra l’altro, alla fine di quest’anno ne resteranno in servizio appena 41. Sono rimasto, peraltro, molto sorpreso del fatto che le chiusure delle sedi Inps di Thiene ed Arzignano, secondo la risposta del Ministero, sarebbero dovute allo scarso interesse da parte dei comuni interessati. La mia interrogazione, infatti, è stata sollecitata anche dal sindaco di Thiene. Credo piuttosto che queste chiusure dipendano, appunto, dalle carenze di organico a cui auspico si possa porre rimedio. Dovremo ragionare su concorsi regionali e sulla possibilità di prevedere alloggi a prezzi calmierati per ovviare alle difficoltà derivanti da stipendi troppo bassi, che creano difficoltà soprattutto ai vincitori di concorso che provengono da altre regioni”, ha concluso.