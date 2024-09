(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

gio 12 settembre 2024 Triora ospiterà il 3 e 4 ottobre la quarta edizione del Convegno

Internazionale sull’Inquisizione

Triora, noto per il suo legame storico con la caccia alle streghe,

ospiterà la quarta edizione del Convegno Internazionale

sull’Inquisizione, un evento di rilevanza accademica e culturale, che

si terrà il 3 e 4 ottobre 2024 presso la Sala Congressi del Museo

Civico di Triora.

Il tema di quest’anno, “Scrutinizing the Devil’s Plots: Magic,

Witchcraft and Inquisitions (XIV-XIX century)”, esplorerà la complessa

interazione tra magia, stregoneria e inquisizione dal XIV al XIX

secolo. Il convegno, organizzato dall’Università di Bologna, vedrà

come chairman il professor Vincenzo Lavenia e accoglierà esperti e

ricercatori provenienti da tutto il mondo per una riflessione

interdisciplinare sul tema.

L’evento si svilupperà in diverse sessioni tematiche, che copriranno

argomenti chiave come la magia e la demonologia nel Medioevo, i

processi per stregoneria nelle Alpi e in Liguria, e le inquisizioni

dell’età moderna in tutta Europa, con un focus su contesti specifici

come l’Italia, la Spagna e la Nuova Spagna. Tra i relatori più attesi

ci saranno Marina Montesano, Richard Kieckhefer, Michaela Valente e

José Pedro Paiva, solo per citarne alcuni.

Triora, con il suo affascinante patrimonio storico legato alla

stregoneria e ai processi inquisitori, rappresenta la cornice ideale

per questo convegno, che non solo getta luce su uno dei capitoli più

controversi della storia europea, ma stimola anche un dialogo

contemporaneo sulle implicazioni sociali, politiche e religiose delle

persecuzioni di massa.