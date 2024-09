(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 Space Economy: Barabotti (Lega), Stato e Regioni pronti a fare sistema con i distretti

Roma, 12 set. – “Le 14 regioni italiane che compongono il cluster tecnologico nazionale per l’aerospazio condividono visione e priorità rispetto alla sfida che il sistema Paese raccoglierà con la legge sullo spazio. Mai come oggi questa corsa avrà effetti concreti sulla vita delle nostre imprese e dei nostri cittadini. Imprese grandi, medie e piccole hanno già trovato una nuova centralità in questo settore e il governo italiano ha deciso di investire come mai prima d’ora, per rafforzare la nostra posizione nell’ambito dell’Agenzia Spaziale Europea. Questo sforzo collettivo pubblico e privato sarà assistito da regole certe per valorizzare le nostre eccellenze, qualificare sempre di più il lavoro dei nostri distretti e regolare in modo snello alcuni aspetti della competizione spaziale. Dal tavolo odierno emerge la consapevolezza che su questo fronte l’Italia saprà fare sistema e ritagliarsi un rinnovato ruolo da protagonista”.

Lo dichiara il deputato Andrea Barabotti, che ha aperto i lavori mattutini del tavolo sui distretti regionali degli Stati Generali della Space Economy.