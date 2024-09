(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 Lega: Stefani (Lega), elezione a vicesegretario grande emozione. Grazie Salvini

Roma, 12 set. – “Ringrazio il Segretario Federale Matteo Salvini per la fiducia e tutti i militanti del Veneto che proprio un anno fa me l’hanno concessa. Un ringraziamento anche a Lorenzo Fontana, per il lavoro svolto finora e per l’attenzione che ha sempre riservato al Veneto, e a Giancarlo Giorgietti. Lavorerò insieme agli altri vicesegretari, al fianco di Matteo Salvini, cercando di offrire il mio massimo contributo al partito. Milito nella Lega dall’età di 15 anni e per me oggi è una grande emozione. Farò del mio meglio”.

Così Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta, appena nominato Vicesegretario Federale della Lega.