La démocratie se construit à partir de la base : Déclaration du Président du Congrès à l’occasion de la Journée internationale de la démocratie (15 septembre)

« Alors que nous célébrerons dans trois jours la Journée internationale de la démocratie, rappelons que nous ne pourrons atteindre cette stabilité démocratique qu’en ancrant les valeurs de la démocratie, des droits humains et de l’État de droit dans nos collectivités locales et régionales », a-t-il poursuivi. « Le rôle crucial des collectivités locales et régionales à cet égard a été reconnu par le Sommet du Conseil de l’Europe à Reykjavik il y a un an, avec un mandat fort pour une action à la base afin de défendre ces valeurs démocratiques fondamentales », a souligné le Président du Congrès.

« Rappelons également que le travail de construction et de défense de la démocratie n’est jamais terminé. Tout au long de l’histoire, la démocratie et la liberté ont toujours été menacées par leur antipode, la tyrannie. Nous le voyons aujourd’hui en Europe, une fois de plus. Nos collègues et amis en Ukraine, en particulier, ont besoin de l’expression de notre solidarité et, au-delà de la fatigue causée par la guerre, en Ukraine et dans les autres pays occidentaux, nous ne devons jamais renoncer à défendre la démocratie et à exprimer notre soutien concret », a conclu le Président Cools.

The Congress of Local and Regional Authorities is an institution of the Council of Europe, responsible for strengthening local and regional democracy in its 46 member states. Composed of two chambers – the Chamber of Local Authorities and the Chamber of Regions – and three committees, it brings together 612 elected officials representing more than 130 000 local and regional authorities.

