(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 IUS SCHOLAE, PIRRO (M5S): TAJANI FA L’OFFESO MA DA FI SOLO FARSA

Roma, 12 set. – “Durante il question time di oggi Antonio Tajani ha fatto l’offeso per una piccola polemica politica sul voltafaccia di Forza Italia sullo ius scholae dicendo che non poteva replicare. Può andarsi a vedere decine di altri question time o altre occasioni in cui i parlamentari del suo partito hanno fatto altrettanto e nessuno si è lamentato. Se è in grado risponda nel merito e dica se sullo ius scholae il suo partito fa sul serio o si vuole solo smarcare dall’estremismo dei suoi alleati ma senza fare alcunché. Anche se, nei fatti, una risposta in questo senso l’ha già data, e come al solito è una farsa”.

Così la senatrice M5S Elisa Pirro.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle