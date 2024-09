IL COMUNE COMUNICA – iscrizioni tardive al servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2024-2025

(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

La ripartizione Politiche Educative e Giovanili comunica che, dal 16 al 29 settembre, sarà possibile iscriversi tardivamente al servizio trasporto scolastico, a condizione che la fermata venga indicata nel campo “Annotazioni” e sia già inserita nel Piano di trasporto 2024/25 tra quelle consultabili a questo link.

Si precisa che le istanze presentate potranno essere accolte solo a completamento dei posti disponibili a bordo e che il servizio non inizierà secondo le tempistiche previste per gli utenti iscritti entro i termini previsti inizialmente dal bando, ma in base ai tempi necessari per la lavorazione delle istanze.

Le iscrizioni potranno essere effettuate secondo le modalità indicate nella scheda servizio nella sezione “Come”, disponibile a questo link.