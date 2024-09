(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 *I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE*

*Approvato accorpamento al demanio stradale di aree lungo la via Faentina*

Nella seduta di martedì 10 settembre (per chi volesse vederla https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/wme1zr/yluqs4/uf/3/aHR0cHM6Ly9yYXZlbm5hLmNvbnNpZ2xpY2xvdWQuaXQv?_d=98B&_c=5390c5ef [1]) il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la proposta di deliberazione “Accorpamento al demanio stradale di aree lungo la via Faentina, di proprietà delle società Sicar Srl e Sibi Sas di Stefano Mattei & C.” presentata dall’assessore al Patrimonio Igor Gallonetto. Si tratta di una richiesta dei titolari delle società di poter cedere le aree di loro proprietà al fine di poter procedere al loro accorpamento al demanio stradale. Inoltre, le stesse sono già utilizzate a strada da oltre 20 anni, pertanto risultava opportuno regolarizzare una situazione da tempo consolidata.

