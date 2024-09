(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 *ELEZIONI ER, RANCAN (LEGA): “DA DE PASCALE SOLO FINTE AUTOCRITICHE SU

SANITÀ. PD CONTINUA A PRENDERE IN GIRO I CITTADINI”*

BOLOGNA, 12 SET – “Basta con le prese in giro e le finte autocritiche.

Michele De Pascale, candidato del centrosinistra alla presidenza della

Regione, cerca di smarcarsi dalle responsabilità del suo partito con parole

che non convincono nessuno. La verità è che lui rappresenta proprio quel

sistema politico che negli ultimi anni ha ridotto la sanità

emiliano-romagnola a quella che vediamo oggi”. Così Matteo Rancan,

capogruppo del Carroccio in consiglio regionale e segretario della Lega

Emilia.

“Certamente non abbiamo la situazione sanitaria di altre regioni d’Italia,

ma dove sono finite le promesse fatte da Bonaccini in campagna elettorale?

Dove è finita quella tanto decantata sanità territoriale e capillare che

avrebbe dovuto migliorare la qualità dei servizi? Non abbiamo visto De

Pascale alzare la voce contro le inefficienze del suo mentore Bonaccini, né

prendere posizione contro le gravi mancanze del sistema sanitario

regionale, che ora tenta di ammettere solo a parole” prosegue il leghista.

“Questa sinistra ci ha già preso in giro troppe volte e credo che i

piacentini ne siano consapevoli. De Pascale e Bonaccini sono due facce

della stessa medaglia: promesse in campagna elettorale, ma una volta finita

la corsa al voto, tornano a rispondere a logiche di partito che mettono da

parte il territorio e i cittadini. Solo proclami elettorali, nessuna

concretezza” punge Rancan.

“La sanità emiliano-romagnola ha bisogno di una vera rivoluzione, non di

slogan e operazioni di facciata. Noi della Lega continueremo a lavorare per

garantire ai cittadini servizi sanitari efficienti, con risorse ben gestite

e una rete ospedaliera che risponda davvero alle esigenze del territorio,

senza le solite promesse disattese” conclude Rancan.

