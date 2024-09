Ddl sicurezza, Mauri (pd), Foti nervoso, Fdi al governo crea solo imbarazzo

(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

“Comprendiamo l’imbarazzo di Foti, frutto del nervosismo che aleggia nella maggioranza e, soprattutto, tra i ministri di Fratelli d’Italia ormai alle prese con questioni che imbarazzano tutto il paese” così il deputato del Pd Matteo Mauri replica al capogruppo di Fdi, Foti. “Ancora una volta – aggiunge Mauri – registriamo la risposta arrogante di Foti che prova a mischiare le carte e butta la palla in tribuna. Non accettiamo lezioni sulla sovranità del parlamento da parte di un esponente del partito della presidente del consiglio Meloni che sta quotidianamente umiliando e minando le basi del corretto confronto democratico. Troviamo sorprendente che il ministro Lollobrigida si nasconda dietro al capogruppo alla camera invece di metterci la faccia. Evidentemente ha molto da farsi perdonare dagli imprenditori agricoli che non ha difeso e che in questo momento sono in grandissima difficoltà”.

Roma, 12 settembre 2024

