(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 CULTURA, SILVESTRI (M5S): GOVERNO CI PROPINA GOSSIP, NOI LAVORIAMO SUL CARO LIBRI

“Siamo stanchi di un governo che non fa che propinarci i suoi gossip e beghe sentimentali. Abbiamo un ex ministro che ha usato il Tg1 per chiedere scusa a sua moglie e intere trasmissioni Mediaset sulle crisi Meloni – Giambruno e Arianna Meloni – Lollobrigida. A settembre noi porteremo in Aula il nostro provvedimento per contrastare il caro libri che sta colpendo le famiglie. Noi vogliamo parlare del Paese reale e dei suoi problemi”.

Così su La 7, a Tagada’, Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

