COMUNICATO STAMPA – AL VIA LE SCUOLE E LA MENSA

(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 AL VIA LE SCUOLE E LA MENSA

Quest’anno l’Amministrazione Servalli, in particolare

l’Assessorato all’Istruzione, ha deciso di anticipare l’inizio del servizio

di refezione scolastica negli istituti comunali di Cava de’ Tirreni a

lunedì 16 settembre.

“Credo sia la prima volta che il servizio mensa abbia

inizio così in anticipo rispetto agli anni precedenti – afferma l’Assessore

all’Istruzione Lorena Iuliano – lo abbiamo deciso per consentire una

migliore organizzazione familiare sapendo che chi usufruisce della mensa

scolastica ha necessità di questo servizio che protrae la presenza a

scuole dei bambini fino alle 16, ed è sicuramente un aiuto importante

soprattutto per genitori che lavorano. Ringrazio gli uffici comunali e gli

operatori scolastici per il lavoro svolto che ha permesso di offrire un

servizio migliore alle famiglie. Buon pranzo e buon inizio a tutti i

piccoli studenti!

Tutte le informazioni relative alla refezione scolastica

sono sulla piattaforma telematica Telemoney al link

https://www.telemoney.cloud/comune-cavadetirreni .

Ufficio Comunicazione

Comune di Cava de’ Tirreni

Palazzo di Città

—