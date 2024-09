(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

CONFERENZA STAMPA

Mercoledì 18 settembre ore 12

Sala Giunta Palazzo Birago

Camera di commercio di Torino

Camera di commercio e Museo Egizio: insieme per la crescita della città

Quest’anno il Museo Egizio dà il via ai festeggiamenti per il Bicentenario con una serie di iniziative di grande impatto aperte alla città. Per l’occasione la Camera di commercio di Torino si è impegnata a sostenere le attività del Museo, in quanto realtà di particolare prestigio e rilievo, con l’obiettivo di moltiplicare le ricadute economiche e turistiche del territorio.

Durante la conferenza stampa Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino, Evelina Christillin e Christian Greco, Presidente e Direttore del Museo Egizio, illustreranno i termini della collaborazione tra i due enti, per le celebrazioni del Bicentenario.

