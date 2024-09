Alatri: Luci sulla Città

(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

Dal 14 settembre al 6 ottobre 2024

/l’Associazione Culturale Artivazione /

presenta

*”Illuminare lo spazio per ricordare il tempo”*

di Mario /Carlo Iusi/

a cura di /Claudia Pecoraro/

14 settembre

/ore 11:30 – Biblioteca Comunale di Alatri Presentazione/

/ore 18:00 – Chiostro di San Francesco // Inaugurazione Mostra/

/ore 19.30 – Acropoli di Alatri /

/ Accensione installazione/

Ingresso libero

Festival di Artisti in Strada

Sabato 14 settembre 2024

dalle ore 18:30 alle ore 24:00

Centro Storico di Alatri

/*inStradAlatri 2024*/

Ingresso libero

Coreographic Dance Night

Domenica 15 settembre 2024 ore 19:00

Bar l’Incontro

Via Madonna della Sanità, 98 – Alatri

/*serata danzante con il maestro Juanny*/

/fondatore della Linea RBL/

Durante la serata ci sarà la registrazione per il canale youtube di una nuova coreografia targata Juanny

Ingresso libero

Torneo di Burraco

“Sotto le Stelle”di Beneficenza

Domenica 15 settembre 2024 ore 15:00

Piazza S. Maria Maggiore

Programma:

ore 15:00 – Accreditamento

ore 15:30 – Inizio Torneo, 2 turni Mitchell

a seguire 2 turni Danese

Quota partecipazione euro 15,00

Dal 9 al 15 settembre 2024

*/Festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata/*

*/Collelavena – Alatri/*

Dal 9 al 15 settembre 2024

/*Festa Madonna Addolorata 2024 */

/* Pignano Alatri*/

Vi presentiamo il programma

*Eventi Estate Settembre 2024*

/*Sandro Titoni*/