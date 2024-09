(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

AGRICOLTURA: COLDIRETTI, BENE IL DECRETO DA 15 MILIONI PER IL COMPARTO DELLE PERE

Coldiretti esprime soddisfazione per l’approvazione del decreto da 15 milioni di euro, in aggiunta a quelli stanziati precedentemente, a sostegno del comparto delle pere, avvenuta oggi in Conferenza Stato-Regioni. Si tratta di un provvedimento fondamentale per salvaguardare una filiera simbolo della nostra agricoltura, duramente colpita negli ultimi anni da avversità climatiche e fitosanitarie. Il decreto prevede fondi destinati al ripristino della liquidità delle aziende, che potranno così fronteggiare la crisi economica e ambientale che ha ridotto drasticamente la produzione.