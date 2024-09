(ACON) PROVINCE. CALLIGARIS (LEGA): PD AMMETTA L’ERRORE COMMESSO 10 ANNI FA

(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 (ACON) Trieste, 12 set – “Se il Partito democratico pensa che

riporteremo il Friuli Venezia Giulia a 10 anni fa, ha

perfettamente ragione”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del gruppo Lega

Antonio Calligaris che risponde cos? alla consigliera Manuela

Celotti (Pd) “che attacca sull’imminente discussione alla Camera

che riporter? le Province elettive nella nostra Regione”.

“Riporteremo assolutamente il Fvg a 10 anni fa – continua

Calligaris -, quando il Pd ha deciso che la nostra Regione non

dovesse avere, unica in Italia, un ente fondamentale come le

Province spostando le funzioni amministrative in un ente nato e

costruito per legiferare e programmare, come ? la Regione”.

“Dieci anni fa non vi erano contenziosi con i comuni, la Regione

non necessitava di sottrarre personale qualificato al territorio

e i cittadini potevano scegliere se premiare o meno un

amministratore sulla base delle opere realizzate. Se il timore di

Celotti – conclude il capogruppo della Lega in Consiglio

regionale – ? quella di vedere il Pd confrontarsi con il voto

anche alle provinciali, probabilmente ? bene che ascolti un

territorio che da dieci anni soffre la mancanza dell’ente

intermedio tra il Comune e la Regione”.

