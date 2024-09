(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

*ROMA, GIANNINI (LEGA): RACCOLTE 500 FIRME PER CHIEDERE PIÙ SICUREZZA A

BOCCEA, CENTINAIA DI CITTADINI IN PIAZZA*

“Questo pomeriggio i cittadini del quartiere Boccea sono scesi in strada in

tantissimi a Piazza dei Giureconsulti per manifestare contro il crescente

degrado e l’insicurezza che da tempo affliggono la zona in questione.

L’iniziativa, senza bandiere politiche, ha visto una massiccia

partecipazione di residenti preoccupati per la sicurezza del proprio

quartiere. In poche ore sono state raccolte oltre 500 firme di residenti

per chiedere un maggiore presidio delle forze dell’ordine e interventi

concreti da parte delle istituzioni locali a tutela delle famiglie e degli

esercenti del territorio”. Così in una nota Daniele Giannini, già

presidente del Municipio XVIII (ora XIII) e promotore della manifestazione.

“Boccea – spiega – è una delle aree più popolose del quadrante nord-ovest

di Roma, il suo capolinea, Cornelia, è crocevia di migliaia di passeggeri

al giorno, tra autobus e metro. Da tempo questo quadrante è vittima di

furti nei negozi, scippi e vandalismi. La presenza di persone senza fissa

dimora che vagano per le strade, spesso creando situazioni di disagio e

pericolo, ha ulteriormente aumentato la percezione di insicurezza tra i

cittadini, soprattutto nelle ore serali e notturne, dove vetrine spaccate e

rapine sono all’ordine del giorno. I residenti – spiega ancora – esasperati

dalla situazione e trincerati dietro a un grande striscione con scritto

‘Boccea vuole più sicurezza’ hanno deciso di prendere in mano la questione,

riunendosi in piazza per lanciare un messaggio chiaro: ‘Vogliamo un

quartiere sicuro’. La petizione firmata ha l’obiettivo di ottenere un

potenziamento della sorveglianza e maggiori misure per contrastare il

degrado. Tanti i ‘cartellini rossi’ in mano ai manifestanti, una forma di

protesta già usata in passato proprio a voler dire ‘ora basta’. In più

molti anche i cartelli con slogan come ‘Roma Caput Furti’ o ‘I commercianti

non sono bancomat dei delinquenti’ o ancora ‘Basta sconti’. “L’iniziativa

di oggi – conclude Giannini – è solo il primo passo di una mobilitazione

che i residenti intendono portare avanti a stretto giro, finché non saranno

adottate misure adeguate per riportare tranquillità e sicurezza nel

quartiere”.

