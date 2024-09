Roma: Comunicazione di allerta di Protezione Civile – Allerta Meteo e Vento GIALLA

A partire dal mattino di domani, giovedì 12.09.2024, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale.



I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.



Inoltre, dal mattino di domani, giovedì 12.09.2024, e per le successive 12-18 ore si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, specie sui settori tirrenici e settori appenninici. Sono possibili mareggiate lungo le coste esposte.



Per maggiori informazioni consulta le pagine web del sito istituzionale di Roma Capitale, e le video pillole su cosa sapere e cosa fare in caso di emergenza meteo:



https://www.youtube.com/watch?v=QMwrqn6j96M

https://www.youtube.com/watch?v=D48AOrllH-o





In caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al Numero Verde 800 854 854.