Recall N. 3 INVITI STAMPA COMUNE DI PARMA PER DOMANI, GIOVEDI 12.9.24.

Parma, 11 settembre 2024. Nella giornata di domani, giovedì 12 settembre 2024, sono previste tre iniziative promosse dal Comune di Parma.

Ore 10.30 – Casa della Musica piazzale San Francesco 1 – Conferenza di presentazione della seconda edizione di “progetti in Comune. Idee, esperienze, energie per le Scuole di Parma”, il catalogo digitale che raccoglie un’ampia gamma di proposte progettuali educative destinate alle scuole della città e rivolte a bambine, bambini, ragazze e ragazzi di età compresa tra 0 e 18 anni. Interverranno Lorenzo Lavagetto, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura e Turismo, e Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi Educativi e Transizione Digitale.

Ore 11.30 – Sala di Rappresentanza del municipio – Presentazione di CIVITAS Forum a Parma – Conferenza internazionale per progettare la mobilità sostenibile. Dal 1° al 3 ottobre, centinaia di Amministratori, tecnici ed esperti da tutta Europa saranno a Parma per confrontarsi e individuare strategie e buone pratiche per città climaticamente neutrali e resilienti. Interverranno il Sindaco Michele Guerra, il Lead Coordinator di Civitas Initiative Andreas Piller (in collegamento video), l’Assessore alla Mobilità Sostenibile del Comune di Parma Gianluca Borghi e l’Amministratore Unico di Infomobility S.p.a. Michele Ziveri. Previsto un videomessaggio di Eddy Liégeois, Capo della Direzione investimenti, innovazione e trasporti sostenibili della Commissione Europea.

Ore 17 – Piazza Garibaldi 1 – ex uffici Iat – Inaugurazione de IL PUNTO, il nuovo hub creativo dedicato ai giovani e alle giovani under 35, uno spazio di incontro, aggregazione e cultura volto a promuovere l’arte e la creatività non solo come espressioni culturali, ma anche come concrete opportunità occupazionali. Interverranno il Sindaco Michele Guerra, l’Assessora alla Comunità Giovanile Beatrice Aimi, Cristina Bazzini, Presidente del Gruppo Colser-Auroradomus che gestisce lo spazio, la giovane artista Eleonora Castagnini e una rappresentanza della Commissione Giovani del Comune di Parma. Alle ore 18 è in programma l’intervento dell’artista Manuelito, ex giudice di XFactor e da tempo impegnato nel sostegno all’imprenditoria giovanile in ambito musicale, in un momento di dialogo e confronto con i giovani e le giovani presenti. Chiuderà la serata il dj set di Gabriela Starciuc.

