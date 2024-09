(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 Mastella: “Fitto commissario Ue, auspico piena convergenza istituzionale”

Benevento, 11 settembre 2024- “Auspico un’ampia convergenza istituzionale

per la designazione di Raffaele Fitto in seno alla Commissione Ue. Quando è

in gioco il prestigio, il peso politico-decisionale e l’immagine

dell’Italia occorre mettere da parte le divisioni e la partigianeria”, lo

scrive in una nota il segretario nazionale NdC e Sindaco di Benevento

Clemente Mastella. “E’ innegabile che Fitto abbia il pedigree e il profilo

giusto per entrare nella squadra di Ursula von der Leyen. Uomo di dialogo e

delle istituzioni, di cultura moderata e pienamente addentro lo spirito

europeista, non si ravvisano, in nessun modo, ragioni per osteggiarne la

designazione. Auspico che anche a sinistra ad un veto ingiustificato sia

preferito un voto per l’Italia”.