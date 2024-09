(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024







COMUNICATO STAMPA

Le anticipazioni della stagione del Teatro Radar

Tra gli altri Ettore Bassi, Marisa Laurito con Enzo Gragnaniello e Pinuccio

Ettore Bassi, Francesco Di Leva, Donatella Finocchiaro, Marisa Laurito con Enzo Gragnaniello, Pinuccio, Valentina Picello e Claudio Tolcachir . Grandi interpreti e registi arricchiscono la Stagione 2024.25 del Teatro Radar di Monopoli, che si completerà con focus dedicati alle nuove drammaturgie. Attraversamenti fa da fil rouge ai 15 spettacoli della programmazione teatrale per tutte le età, che da sei anni è stata affidata dal Comune di Monopoli a Teatri di Bari e curata da Teresa Ludovico . Una collaborazione che sin dalla prima Stagione ha portato a Monopoli eccellenze della scena teatrale nazionale, del mondo dello spettacolo e non solo – tra gli altri, Emma Dante, Carlo Buccirosso, Giorgio Colangeli, Amanda Sandrelli, Michele Placido, Lello Arena e Concita De Gregorio – registrando sempre grande apprezzamento da parte del pubblico. E che, come avverrà quest’anno, si fa vetrina per i nuovi talenti attoriali non esclusivamente pugliesi.

Da novembre ad aprile tra spunti comici sull’attualità, riflessioni sui cortocircuiti della società e adattamenti di classici, con uno sguardo attento anche al pubblico under 35 al quale sarà riservato uno spazio di approfondimento alla visione degli spettacoli, oltre a speciali convenzioni. Un anno di teatro che vedrà tornare sul palcoscenico del Teatro Radar storici interpreti di successo.

Ad aprire la Stagione è Vasame, uno spettacolo che parla d’ammore e che ha come filo conduttore la musica del cantautore Enzo Gragnaniello e la spumeggiante presenza di Marisa Laurito che canta e recita” l’ammore” nelle sue tenere struggenti e divertenti sfaccettature. In Anna Cappelli, nuova coproduzione Teatri di Bari, Valentina Picello rinnova il sodalizio artistico con uno tra i più interessanti drammaturghi e registi della scena contemporanea, l’argentino Claudio Tolcachir, in un testo che indaga sul ruolo della donna nel tempo. Una donna è anche protagonista dell’adattamento teatrale di una novella di Giovanni Verga: Donatella Finocchiaro nel doppio ruolo di regista e interprete, è La Lupa, che non si vergogna della sua sensualità e viene per questo additata dal contesto sociale perché libera, strana, diversa. Almeno una volta abbiamo visto nei suoi video sui social denunciare le storpiature della società con le sue satiriche telefonate ai grandi protagonisti dell’attualità: Alessio Giannone, in arte Pinuccio, con Non mi trovo, guiderà il pubblico in una riflessione divertente e intelligente sul modo in cui i social media hanno influenzato e trasformato le nostre vite, in un mix di monologhi, sketch e interazioni comiche. Ettore Bassi, attore di fiction e cinema, guida il gruppo di interpreti di una commedia ‘gialla’ senza tempo, a 72 anni dalla sua prima messa in scena all’Ambassadors Theatre di Londra: Trappola per topi di Agatha Christie, nell’adattamento diretto da Giorgio Gallione. Francesco Di Leva, tra i talenti di teatro e cinema – vincitore nel 2023 del David di Donatello come migliore attore non protagonista per ‘Nostalgia’- è nel cast di Premiata pasticceria Bellavista, divertente commedia firmata da Vincenzo Salemme. Una storia di cecità, di uomini e donne incapaci di osservare la vita e il mondo che li circonda, il racconto di una condizione sociale e culturale in cui ogni personaggio della commedia è incapace di affrontare il percorso che la vita gli ha messo di fronte e agisce fingendo di non vedere.

Attraversamenti dedica poi uno spazio alle nuove drammaturgie, declinate in quattro spettacoli che vogliono allargare lo sguardo del pubblico alle sperimentazioni del teatro contemporaneo, e la Stagione Famiglie a teatro, con una programmazione dedicata alle nuove generazioni, tra le comiche interazioni circensi di La Burla e The Barnard Loop, e due produzioni dedicate alla forza della vita e dell’amicizia: Zanna bianca e Ahia!

Tra le novità di questa Stagione, Spettatori si diventa, un progetto di Teatri di Bari per la formazione del pubblico, volto a sviluppare una maggiore sensibilità e consapevolezza. Nel corso dell’anno saranno così attivati spazi di approfondimento prima e dopo alcuni spettacoli di drammaturgia contemporanea – con focus specifici per studenti e under 35 – condivisi con registi, attori, esperti e critici teatrali in un continuo confronto di temi, linguaggi e spazi dei titoli del programma 2024.25.

La Stagione 2024.25 del Teatro Radar di Monopoli è organizzata da Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli.