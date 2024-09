IL COMUNE COMUNICA – online l’avviso per l’individuazione di un soggetto del terzo settore per la coprogettazione di azioni di contrasto alla grave marginalità adulta

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 ONLINE L’AVVISO PUBBLICO

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITÀ ADULTA

Il settore Osservatorio per l’inclusione sociale e contrasto alla povertà della ripartizione Servizi alla persona rende noto che è in pubblicazione, su questo link, l’avviso pubblico destinato agli enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, finalizzato all’individuazione di un soggetto partner del Comune di Bari (ETS in forma singola o associata) disponibile alla co-progettazione per la realizzazione di azioni di contrasto alla grave marginalità adulta, nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria, attraverso la realizzazione di interventi progettuali che integrino l’offerta dei servizi dell’area della povertà rivolti ad adulti e/o a nuclei familiari in condizione di povertà e/o marginalità estrema.

L’obiettivo è quello di porre in essere, in partenariato con gli enti del Terzo settore, un’attività preordinata a rispondere al bisogno di assistenza socio-sanitaria e farmacologica rilevato.

“Con la pubblicazione di questo avviso – commenta l’assessora alla Giustizia e al benessere sociale e ai Diritti civile Elisabetta Vaccarella -, se da un lato intendiamo potenziare l’azione dell’Emporio cittadino della Salute, che in pochi anni è diventato un riferimento per le persone vulnerabili e per la rete delle associazioni e delle parrocchie impegnate quotidianamente su questi temi, dall’altra contiamo di riuscire a intercettare nuovi utenti che necessitano di orientamento per accedere ai servizi socio-sanitari pubblici attivi sul territorio. In questo modo, inoltre, valorizziamo la competenza e l’esperienza dei soggetti del terzo settore che insieme a noi definiranno e implementeranno le azioni da realizzare per contrastare la crescente povertà socio-sanitaria”.

L’avviso si compone di due linee di intervento:

Linea 1) “Emporio della Salute”, preordinata a rispondere al bisogno di assistenza farmacologica delle persone in difficoltà attraverso la conduzione dell’“Emporio della Salute”, secondo le indicazioni del disciplinare approvato con DGC n. 620 del 03/12/2020 e di tutte le attività a quest’ultimo correlate, tra cui il ritiro dalle farmacie, lo stoccaggio e la conservazione dei farmaci validi e non scaduti donati dai cittadini presso le farmacie coinvolte dal protocollo d’intesa per il recupero dei farmaci ancora validi e non scaduti (approvato con D.G.C. n. 541 del 09/11/2020);

Linea 2) “Sportello di orientamento e consulenza socio-sanitaria” a beneficio di utenti e nuclei familiari in condizione di grave marginalità, destinato a fornire consulenza e orientamento in tema sanitario, a facilitare l’accesso ai servizi sanitari pubblici attivi sul territorio cittadino, effettuare attività di prevenzione, oltre che a offrire la fruizione a titolo gratuito di prestazioni sanitarie garantite da una rete di professionisti volontari del settore individuati dal proponente.

La durata dei progetti è prevista in 24 mesi con possibilità di prosecuzione qualora prevista nell’ambito del cofinanziamento, fino a esaurimento delle risorse assegnate a ciascun affidatario.

Alla procedura sono ammessi a partecipare gli enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del D. Lgs. 117/2017, aventi oggetto sociale coerente con la procedura, che, in forma singola o a vario titolo associati, siano interessati alla realizzazione degli interventi sopra descritti.

I chiarimenti resi dall’amministrazione saranno pubblicati sulla pagina web dell’avviso.