Giubileo 2025, Chigi: riunione congiunta del Tavolo istituzionale e della Cabina di coordinamento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

Si è tenuta oggi a Palazzo Chigi, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del consiglio Alfredo Mantovano, la riunione congiunta del Tavolo istituzionale e della Cabina di coordinamento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

In avvio di riunione è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra Commissario straordinario, ministero della Giustizia e Santa Sede, cui seguirà la redazione di un documento operativo di dettaglio, per l’impiego dei detenuti idonei in lavori di manutenzione e di altra natura, anche ai fini dell’acquisizione di competenze professionali utili per favorire il reinserimento sociale. L’accordo manifesta la comune intenzione, per il Giubileo della Speranza, di dare seguito alle esperienze del Giubileo Straordinario del 2015 e alla sensibilità dimostrata dal Santo Padre, al punto da prevedere l’apertura di una Porta Santa in un carcere.

Il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri, ha relazionato sullo stato di avanzamento delle attività, con un aggiornamento specifico sui lavori di Piazza Pia e Piazza dei Cinquecento, sul progetto del parcheggio di Lungotevere Castello, sulla riqualificazione di Piazza Risorgimento e sull’ammodernamento del Ponte dell’Industria, nonché sulle opere previste al di fuori della città di Roma e sui progetti relativi alla Sanità. Relativamente al piano Caput Mundi, si è verificato che permane il rispetto del cronoprogramma previsto per il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento alla scadenza del 31 dicembre, anche all’esito della visita ispettiva della Commissione europea, mantenendo una costante vigilanza ed un serrato monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori. Presenti alla firma, con il Sottosegretario Mantovano, il Commissario Gualtieri, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il pro-prefetto per l’Evangelizzazione Mons. Rino Fisichella.

Per quanto riguarda l’organizzazione degli eventi, si è condivisa l’opportunità di concentrare gli eventi per i quali è prevista la presenza del Santo Padre nell’area di Piazza San Pietro/Via della Conciliazione/Piazza Pia/Piazza Risorgimento, mantenendo nell’area di Tor Vergata il solo evento relativo alla giornata mondiale dei giovani. Altri eventi, connessi a quelli principali, si potranno svolgere in sedi diverse, da definire in base alle esigenze organizzative che si prospetteranno: in merito d’intesa tra Ufficio del Commissario e Santa Sede, sono in corso intense attività di sopralluogo e pianificazione per definire attività logistiche ed esigenze di safety e security.

Riguardo a maggiori oneri per ulteriori e impreviste necessità organizzative, il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta valutando i possibili margini di intervento. Allo studio anche ipotesi di contratti di sponsorizzazione nei settori sanità, mobilità e trasporti, generi alimentari.

Relativamente all’accoglienza e assistenza di categorie fragili, è stata individuata in Piazza di Porta San Lorenzo un’alternativa alla realizzazione della tensostruttura prevista nell’area della Stazione Termini, si procederà alla realizzazione di un punto di accoglienza con moduli prefabbricati, nelle more di una progettazione strutturale e permanente, che esca dalla logica dell’emergenza per fornire una risposta strutturale coerente con le realtà già esistenti in quell’area.

La RAI ha avviato un tavolo di coordinamento esteso alla partecipazione della CEI, di Mons. Fisichella e della presidenza del Consiglio, relativo all’offerta informativa per il Giubileo. Il Presidente del Comitato per le celebrazioni dell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco, Davide Rondoni, ha illustrato le numerose connessioni tra il Giubileo e l’evento francescano del 2026, tra le quali la chiesa romana di San Francesco a Ripa che conserva la pietra dove il patrono d’Italia pose il capo. Infine, la Società Giubileo 2025 ha presentato la consueta relazione semestrale.

Presenti tra gli altri – oltre al sottosegretario Mantovano, al Commissario Gualtieri e a Mons. Fisichella – il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, il Capo Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano, i sottosegretari ai Ministeri dell’Economia e delle finanze, Lucia Albano, e delle Infrastrutture e dei trasporti, Tullio Ferrante, il DG della RAI Giampaolo Rossi, rappresentanti della Società Giubileo, del Ministro dell’Interno, del Dipartimento amministrazione penitenziaria, parlamentari. Collegato da remoto, tra gli altri, il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo, Agostino Miozzo.