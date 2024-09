(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

Energia: Ascani e Peluffo (Pd) su Arvedi di Terni governo assente e senza risposte

“Oggi i lavoratori di Aast, – Arvedi Acciai Speciali Terni – apprendono che la risposta al problema del costo dell’energia arriverà forse tra vent’anni. Ma il problema è oggi e quello che succede nel sito umbro è il simbolo di cosa provoca l’inadeguatezza e l’inadempienza di questo governo. A pagarne le conseguenze sono i lavoratori in cassa integrazione e l’impresa”. Lo dichiara Anna Ascani, vicepresidente della Camera, intervenendo in replica al Question Time al ministro Urso sul fermo per una settimana di uno dei due forni elettrici di Aast con la messa in cassa integrazione ordinaria per circa 200 persone.

“La vicenda di Aast – continua Ascani – non è locale o solo umbra ma nazionale ed europea. Parliamo di energia, una funzione strategica che determina il futuro del nostro Paese e la sola risposta del ministro è un’ipotesi sul nucleare che si potrà attuare tra 20 anni per mettere una toppa? Senza una soluzione immediata si creerà disoccupazione, desertificazione del territorio e un danno enorme allo sviluppo dell’Italia”. “Vi definite patrioti, ma quando c’è da difendere un sito come quello di Terni bisogna dimostrare di esserlo. Ora siete semplicemente assenti” ha concluso Ascani.

Nel presentare l’interrogazione a Urso, il Capogruppo PD in Commissione Attività produttive, Vinicio Peluffo ha fatto notare come “nonostante l’Italia abbia uno tra i costi maggiori in Europa per l’energia elettrica – 97€ per MWh – il governo ha brillato per la sua inerzia e l’incapacità a definire serie politiche industriali e siderurgiche e, nel caso di Terni, a non dare prospettive future concrete”.

