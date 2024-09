(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 DDL SICUREZZA, RICCIARDI (M5S): DA CENTRODESTRA CLIMA ODIO, AGGHIACCIANTI COMMENTI SU OMICIDIO VIAREGGIO

ROMA, 11 settembre – “Il dibattito sul Ddl Sicurezza ci consente di svelare ancora una volta l’ipocrisia del centrodestra. Poche ore fa a Viareggio una signora, dopo aver subìto il furto della borsa da parte di un uomo, lo ha inseguito e investito ripetutamente con la macchina per poi riprendersi la borsa dopo che l’uomo era morto. Agghiaccianti quanto il fatto sono i commenti in rete: migliaia di elogi alla signora. Quei commenti vengono dal clima che una certa parte politica sta alimentando nel nostro Paese. Visto che siete voi del centrodestra a dire che ‘la signora è esasperata perchè lo Stato non c’è’, vi ricordo che lo Stato siete voi che governate. Dovete smetterla di nascondervi, avete tutti gli strumenti per garantire sicurezza vera e civile e per contrastare povertà e emarginazione sociale. Ma non lo fate. Un esponente della Lega ha detto che bisogna dare comprensione a questa signora. Perché la comprensione sempre verso i ricchi e mai verso i poveri? Perché solo verso chi ruba l’equivalente di migliaia di borsette tramite i reati contro la Pubblica amministrazione? Questo clima diffuso nel Paese ha distrutto la vita dell’uomo che ha commesso il furto e quella della signora che lo ha ucciso. Se neanche la pietà verso un cadavere smuove qualcosa nelle vostre coscienze, a che punto arriveremo? Ci piacerebbe che sventolaste in queste circostante quei valori cristiani che invece usate per rivendicare presunte identità quando dovete togliere diritti alle persone”.

Lo ha detto nell’aula di Montecitorio il deputato Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.

