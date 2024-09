Cs e foto disciplina sperimentale viabilità Pergolo

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

Martina Franca, 11 settembre 2024

Viabilità zona Pergolo, modifiche per rendere più sicure le strade

Al fine di migliorare la viabilità al Pergolo, in concomitanza con la ripresa delle elezioni degli istituti scolastici della zona, la Giunta (delibera n. 443 dell’11 settembre 2024) ha dato indirizzo alla Polizia Locale di adottare i provvedimenti necessari per sperimentare una nuova regolamentazione della viabilità.

La nuova disciplina sperimentale nei pressi del Palazzetto dello Sport “PalaWojtyla”, introdotta dall’ordinanza della Polizia Locale (n. 511 dell’11 settembre 2024) è la seguente:

è istituito il senso unico di marcia in Via Pergolo nel tratto prospiciente l’ingresso alla Caserma dei VV.F., con direzione dell’area di parcheggio posta nella parte retrostante la stessa caserma, con eccezione per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;

è istituito il divieto di fermata, con rimozione coatta dei veicoli, in Via Pergolo in corrispondenza dell’ingresso della Piscina Albatros (indicato da apposita segnaletica verticale posta in loco).

L’obiettivo della nuova e sperimentale regolamentazione è quello di migliorare il transito dei bus evitando l’interferenza con i veicoli privati, in particolare in corrispondenza degli incroci circostanti il PalaWojtyla.

Inoltre, per supportare la Polizia Locale nella successiva gestione della viabilità, la Giunta ha manifestato la volontà di avviare una collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per coinvolgerle in un’attività di presidio nei pressi degli edifici scolastici.

“A seguito dei vari confronti del Tavolo del Pergolo insieme ai colleghi Consiglieri comunali abbiamo preso l’impegno di migliorare la sicurezza della viabilità della zona del Pergolo in cui sono presenti le scuole introducendo delle modifiche. Il nuovo assetto della viabilità sarà ulteriormente migliorato a conclusione dei lavori che interessano e che interesseranno tutta l’area del Pergolo”, ha evidenziato l’Assessore alla Viabilità Angelo Gianfrate.