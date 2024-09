CONTIENE FOTO#TERMINI – SERVIZI AD “ALTO IMPATTO” DEI CARABINIERI PER CONTRASTARE DEGRADO E MICROCRIMINALITA’ NEL CUORE DI ROMA. UNA PERSONA ARRESTATE E SETTE DENUNCIATE.

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

TERMINI – SERVIZI AD “ALTO IMPATTO” DEI CARABINIERI PER CONTRASTARE DEGRADO

E MICROCRIMINALITA’ NEL CUORE DI ROMA.

UNA PERSONA ARRESTATE E SETTE DENUNCIATE.

ROMA – Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri del Gruppo di

Roma, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto

Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza

Pubblica.

Nelle ultime ore, infatti, i Carabinieri, unitamente ai colleghi del Nucleo

Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio

straordinario di controllo del territorio di “Alto Impatto” in tutta l’area

della stazione ferroviaria di Roma Termini e zone limitrofe, mirato al

contrasto di ogni forma di illegalità e degrado.

Nel corso delle attività, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno

denunciato alla Procura della Repubblica tre persone: un cittadino moldavo,

senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziati di avere asportato

da un negozio di abbigliamento alcuni articoli; un cittadino gambiano, senza

fissa dimora e con precedenti, trovato in possesso di 165 euro in contanti e

ritenuti provento di illecita attività, dopo essere stato visto cedere, in

cambio di denaro, alcune dosi di sostanze stupefacenti ad un altro cittadino

straniero; un cittadino italiano che dopo aver visto una pattuglia dei

Carabinieri ha tentato di darsi alla fuga e, una volta fermato, è stato

trovato in possesso di un coltello, un bastone in metallo e due cacciaviti.

I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, invece, hanno arrestato un

33enne italiano che, segnalato dall’unità cinofila durante perlustrazione

fra i passeggeri interno alla stazione Termini, è stato trovato in possesso

due dosi di cocaina e 4 g di hashish.

I Carabinieri hanno poi denunciato: un 21enne tunisino trovato in possesso

di una tenaglia, due forbici e di una barra metallica; due cittadini

stranieri responsabili dell’inosservanza del D.A.C.U.R. emesso nei loro

confronti dal Questore di Roma; e un 35enne italiano responsabile

dell’inosservanza del divieto di accesso ai locali pubblici emesso nei suoi

confronti dal Questore di Roma.

I Carabinieri hanno anche sanzionato amministrativamente due senza fissa

dimora trovati in possesso di modica quantità di droga, per uso personale, e

tre cittadini stranieri responsabili della violazione del divieto di

stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica

dell’ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area e sanzione

amministrativa di 100 euro.

In totale, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno identificato 152 persone e

eseguito verifiche su 78 veicoli.

