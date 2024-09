(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

mer 11 settembre 2024

A Todi una carica di 3000 studenti di tutte le età

Primo giorno di scuola senza problemi: numeri, servizi e novità in arrivo

Nel primo giorno di scuola Todi si conferma un polo scolastico di riferimento per il territorio dell’Umbria centrale. Mercoledì 11 settembre sono stati quasi tremila gli studenti di ogni ordine e grado che sono rientrati nelle classi, numero al quale va aggiunto quello di tutto il personale docente e non docente che presta servizio nei vari plessi ed istituti presenti in città, oltre a quello dei servizi collegati, dal trasporto alle mense. Un banco di prova per la città che si ripete ogni settembre e che vede gli uffici comunali sovrintendere al funzionamento complessivo del “sistema scuola”.

“Come Amministrazione – commenta il Sindaco Antonino Ruggiano – abbiamo lavorato a stretto contatto affinchè tutto funzionasse nel migliore dei modi, rinviando ai prossimi giorni il tradizionale messaggio augurale, perché volevamo che le parole seguissero i fatti e non viceversa. Al termine di questa giornata possiamo dire che è andato tutto bene”.

Qualche dato. Alla scuola dell’infanzia sono entrati stamattina 206 bambini, nelle diverse scuole primarie 559, nella scuola media “Cocchi-Aosta” 559. Sono stati invece 799 gli studenti che hanno fatto ingresso al Liceo Jacopone da Todi e 651 al Ciuffelli-Einaudi. Discorso a parte per il Nido, nei quali il Comune di Todi ha assicurato 68 posti già assegnati e una lista di attesa di 18 richieste che ci sta attivando per soddisfare. Sono infine 310 i bambini che fruiscono del trasporto pubblico e 380 del servizio mensa, con i pasti preparati nelle cucine presenti ancora nei singoli plessi.

“Quello in corso è un anno storico per le scuole di Todi”, sottolinea il Sindaco Ruggiano: “entro il 2024 sarà pronta la mensa-auditorium a servizio della media Cocchi-Aosta; a Ponterio è in costruzione un nuovo polo scolastico con nido, infanzia e mensa, vicino al parco e alla palestra già esistenti; a giorni verranno affidati i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Collevalenza, altrettanto sicuro e moderno”.

Da segnalare che, a cura della Provincia di Perugia, sono in corso e programmati importanti interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici che ospitano gli istituti superiori e che sono di proprietà comunale, direttamente o attraverso gli enti di secondo livello quali Etab La Consolazione.