Università di Firenze – Dal 12 al 14 settembre l’Ateneo ospita il convegno biennale della rete CUCS: cooperazione dello sviluppo, esperienze e prospettive di azione di 50 università italiane

Roma, 10 Settembre 2024

Firenze, 10 settembre 2024

*Cooperazione dello sviluppo, esperienze e prospettive di azione di 50

università italiane **Dal 12 al 14 settembre l’Università di Firenze ospita

il convegno biennale della rete CUCS *

Ricerca, formazione e cooperazione internazionale all’*Università di

Firenze.* Sono i temi principali del convegno biennale

della *rete CUCS *(*Coordinamento

Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo*), organizzato da Unifi *da

giovedì 12 a sabato 14 settembre *e giunto all’ottava edizione.

L’appuntamento si articola in 18 sessioni e oltre 150 contributi e sarà

ospitato dal Rettorato e dal Dipartimento di Storia, Archeologia,

Geografia, Arte e Spettacolo (nella sede principale e in Palazzo Fenzi

Marucelli). Offrirà un ampio terreno di discussione sulle tematiche al

centro della cooperazione internazionale, in una prospettiva comparata e

transdisciplinare che metterà a confronto esperienze e prospettive di

azione degli oltre 50 atenei coinvolti nell’evento.

Ad aprire la manifestazione, giovedì 12 settembre in Aula Magna (piazza San

Marco 4 – ore 12), saranno la rettrice *Alessandra Petrucci*; *Serena

Spinelli*, assessora regionale alla Cooperazione Internazionale; *Sara

Funaro*, sindaca della Città Metropolitana di Firenze; *Guido Zolezzi*,

coordinatore nazionale di CUCS; *Marco Riccardo Rusconi*, direttore

dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS); *Stefano

Gatti*, direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS).

“Una sequenza di drammatici eventi – dall’emergenza pandemica alle calamità

indotte dal cambiamento climatico, fino alle crisi energetiche e delle

materie prime – ha mostrato la fondamentale fragilità di un modello di

sviluppo ancora fondamentalmente ispirato ad obiettivi di pura crescita

quantitativa” spiega *Mirella Loda*, delegata alla Cooperazione allo

Sviluppo di Unifi e keynote speaker dell’evento.

“Al tempo stesso – prosegue – il quadro geopolitico sta attraversando una

fase di profonda instabilità e tendenziale riorganizzazione, dove la forza

crescente delle economie emergenti ha cominciato a ridisegnare le relazioni

di potere a livello globale e il senso stesso della cooperazione”.

Gli esperti che parteciperanno al convegno proveranno a ridefinire

obiettivi e valori della cooperazione internazionale, chiamata a dotarsi di

nuovi strumenti interpretativi e a sviluppare pratiche innovative

all’altezza delle sfide in campo.

Al centro del dibattito saranno *la ricerca scientifica*, in quanto capace

di produrre innovazione e conoscenze di alto livello a supporto sia di

scelte immediate che di politiche e strategie di lungo periodo; *la

formazione*, per la condivisione di conoscenze e pratiche innovative

e l’arricchimento delle capacità di sviluppo locale; *il patrimonio di

relazioni* fra tutti gli attori territoriali coinvolti nei processi di

cooperazione, incluse le istituzioni e il mondo scientifico-accademico.

