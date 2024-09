Studenti Iuav all’UNIMED Award della Biennale Cinema

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 Due studenti Iuav all’*UNIMED** Award* nel corso della Mostra

internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il premio a “The Brutalist” di Brady Corbet

COMUNICATO STAMPA

Per la prima volta una studentessa e uno studente dell’Università Iuav di

Venezia hanno partecipato all’UNIMED Award

,

il premio dell’*Unione delle Università del Mediterraneo*, nel corso

della Mostra

Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia appena conclusa.

Si tratta di un premio collaterale della Mostra, *assegnato da una giuria

di studenti internazionali *al film in concorso che meglio riflette il

valore della diversità culturale, promuove la libertà di espressione

artistica e gli scambi culturali.

Per Iuav hanno preso parte all’esperienza la neolaureata *Olesea Bojnov* e

lo studente *Lucas Begendi*, entrambi del corso di laurea magistrale in

Arti visive e Moda. Si è trattato di un’opportunità formativa

particolarmente significativa: Olesea e Lucas hanno potuto visionare film e

documentari provenienti da tutto il mondo, interagire con diverse figure

professionali dell’ambiente cinematografico, immergersi nelle dinamiche di

una giuria per giungere a un verdetto condiviso.

L’UNIMED Award è stato assegnato al film “The Brutalist” di Brady Corbet.

Si legge nella motivazione: *“È un film che incarna i principi fondamentali

che promuoviamo: il dialogo tra culture diverse, la lotta contro il

razzismo e la discriminazione, l’analisi delle radici della violenza e dei

conflitti. Attraverso una narrazione potente sull’America del dopoguerra,

“The Brutalist” affronta con coraggio temi come l’antisemitismo,

l’esperienza migratoria e le dinamiche brutali del capitalismo (…). “The

Brutalist” incarna appieno lo spirito del Premio UNIMED, portando alla luce

le intricate cause della violenza e della discriminazione, e celebrando al

contempo la resilienza e la capacità di superare i conflitti”.*

Alla cerimonia di premiazione all’Italian Pavilion – Hotel Excelsior erano

presenti gli studenti e le studentesse componenti della giuria, *Gianni

Celata*, professore di Creazione di Impresa Audiovisiva Università di Roma

3, l’artista *Milija Cpajak* e *Natasa Radojevic*, curatrice d’arte,

autori dell’opera d’arte premio al vincitore, *Giorgio Gosetti*, delegato

delle Giornate degli Autori, *Gianluca Guzzo*, fondatore e CEO di

MYmovies, *Flavio

Natalia,* direttore di “Ciak”, *Alessandra Speciale*, del Team di selezione

della Mostra, *Angelo Maggi*, delegato Relazioni Internazionali Iuav, *Marco

Bertozzi*, professore di Cinema, fotografia e televisione Iuav e *Maria