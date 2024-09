(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 SEGRE. BRUNETTA: MAI PIU’ LEGGI RAZZIALI

“Quando sei anni fa il presidente Mattarella nominò Liliana Segre senatrice a vita, era un giorno particolare: il 19 settembre 2018, l’80^ anniversario delle leggi razziali nazifasciste. Lei pronunciò poche parole all’insediamento che per molti di noi sono indimenticabili: ‘Il mio impegno è tramandare la memoria, che in un mondo pieno di ingiustizie è un vaccino contro l’indifferenza’. Un messaggio rivolto in particolare alle giovani generazioni ma anche un monito a chi ha un ruolo nelle istituzioni a fare buone leggi che tutelino la democrazia e la libertà. Buon compleanno Liliana”. Lo scrive in una nota il presidente del CNEL Renato Brunetta.

Ufficio Stampa

[Immagine che contiene testo, logo, Marchio, emblema Descrizione generata automaticamente]

Web: http://www.cnel.it